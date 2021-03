Tremendo percance escatológico de Leticia Siciliani en un paseo por España: "Tuve que sacrificar la bombacha"

"Pasen al punto de encuentro los que alguna vez no llegaron al baño", le dijo Andy Kusnetzoff a sus invitados de PH, podemos hablar y Leticia Siciliani dio un paso hacia al frente y contó su increíble anécdota escatológica, situada en España, en febrero del 2020.

"El año pasado, estaba en España con mis hermanos porque mi hermana Griselda había ido a filmar una película. Una tarde yo me fui a ver a un amigo. Yo estaba muy maricona, extrañaba a mi novia, me quería volver y todo me afectaba a la panza. Mi amigo vivía con otro amigo y tenía un baño muy chiquito. A mí no me entraban las piernas. Entonces, opté por irme a mi casa. Yo me sentía mal, pero jamás pensé que me iba a pasar esto", comenzó relatando la actriz, sin ruborizarse y cosechando la risa pícara de Moria Casán y Jonás Gutiérrez, también invitados al programa.

"Voy al departamento y no tenía las llaves. La llamo a Gri, ella estaba a la vuelta. Voy corriendo y se ve que en el esfuerzo de correr se me salió un gas... Cuando voy al baño vi lo que había pasado. Sacrifiqué la bombacha". G-plus

Luego de una breve pausa, Leti Siciliani concluyó con el desarrollo de su inesperado percance escatológico: "Me tomé un taxi, pero cuando llego a la puerta del departamento, no tenía las llaves. Llamo a Gri, ella estaba a la vuelta, en un local con Margarita. Voy corriendo, era una cuadra, y se ve que en el esfuerzo de correr se me salió un gas. Yo, en ese momento, no pensé nada, pero cuando subo y voy al baño vi lo que había pasado. Sacrifiqué la bombacha. Quedó en Barcelona".