Tremendo pase de factura retro de Jimena Monteverde a Aníbal Pachano: "Me dijo que parecía un hipopótamo"

En su larga carrera en los medios, Jimena Monteverde llegó incluso a participar de Bailando por un sueño en 2010, donde compitió durante cuatro meses. Este domingo, en Almorzando con Mirtha Legrand, la chef le hizo un divertido pase de factura retro a Aníbal Pachano, al que le recriminó haberla llamado 'hipopótamo' en una devolución como jurado del certamen.

Todo comenzó cuando Jimena se acercó a la mesaza a llevarle a Juana Viale un postre hecho especialmente para ella, ocasión que aprovechó Pachano para reclamarle que tenía 'preferencia' por la conductora. "¿No te cayó mal todavía?", le preguntó Jimena al coreógrafo, ante la cara de asombro de este. "Todavía no, estaba muy rico", respondió Aníbal, mientras la conductora se mostró muy curiosa sobre lo que estaba pasando.

"No, porque me dijo una vez que parecía un hipopótamo bajando", se justificó la chef. "Pero tené en cuenta que se arrepintió de varias cosas", lo defendió Ariel Pucheta. "Cayó como un hipopótamo, porque me acordé, porque yo tengo en el baño un hipopótamo que me regaló un amigo. Es divina la hipopótama", dijo Pachano con una sonrisa, y sin desmentir a Monteverde.

"Imaginate. Es divino, muy lindo, así que éste te va a caer mucho mejor", dijo Jimena e inquietó a los invitados con otra frase contundente. "Igual de esta mesa me voy a vengar de muchos que vinieron y me hicieron mal . Chiste, chiste", concluyó la chef.