Llantos, fuertes historias de vida y el mismo sueño de llegar lo más lejos posible en el programa. En Corte y confección se viven todas las sensaciones y los nervios y la presión logran son propicios para varios momentos de tensión que se vive al aire.

En esta oportunidad, Mel Von Tesse no alcanzó las expectativas del jurado con su creación y recibió varias críticas con bajos puntajes. Sin embargo fue Matilda Blanco la que logró desestabilizarla: "Realmente le quiero pedir disculpas al jurado. Lo intenté pero es impresentable lo que mostró".

Indignada, la joven de 29 años se defendió: "Mejor me guardo lo que tengo para decir porque... Matilda, sos una irrespetuosa. Es más el papel que hacés, la gente dice cosas horribles de vos. La verdad es que no tenés decencia de faltarle el respeto a la gente".

Fue entonces que Andrea Politti le dio la palabra a la jefa de taller, quien no ocultó su enojo: "No puedo creer que haya presentado lo que presentó y crea que no se la puede corregir. Salta a la vista, no se le puede decir nada".

"¡El postizo que tenés puesto salta a la vista!", intervino Mel. A lo que Matilda cerró, tajante: "Yo soy la jefa del taller así que te pido respeto… No hablo más con vos, no tengo jefes, yo soy la jefa del taller".

¡Tremendo!