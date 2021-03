El tremendo mensaje de Tomás, el hijo de Martín Redrado, ¿dedicado a Luciana Salazar?: "Siempre gato"

Una inusitada pelea se desató entre Luciana Salazar y Tomás Redrado, el hijo mayor de Martín Redrado, cuando él salió a desmentir la reconciliación de su padre con la modelo. Enojadísima, Luli publicó unos chats que habría tenido con el hijo del economista y unos minutos después apareció un llamativo mensaje.

Tomás lanzó una filosísima historia de Instagram con un mensaje ¿dedicado para Luli? “Forever cat”, o “siempre gato”, aparece escrito en una pintura que reprodujo el joven artista plástico. Una hora antes Luciana había puesto una vieja conversación de 2016 que habría tenido con el hijo mayor del economista.

“El hijo de Redrado me desmiente y sabía de mi vínculo con el padre y encima lo trata de pelotudo también cuando sale la noticia”, puso ella, junto a una picante charla de WhatsApp. “¿¡Te acordás Tomás Redrado allá por estos tiempos cuando me decías esto de tu padre?! ¡Lo tratabas de loco a tu padre! A las pruebas me remito”, escribió junto a las capturas de imagen de la charla que habría tenido.

¿Tomás Redrado y un filoso mensaje dedicado a Luciana Salazar?