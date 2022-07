Tremendo mensaje de Rodrigo Lussich Lussich a Wanda Nara sobre Icardi: "Después de lo que te hizo con China Suárez, dejate besar"

Las imágenes de Wanda Nara con Zaira Nara en Ibiza en una fiesta volvieron a desencadenar rumores de separación de Mauro Icardi, y en este contexto Rodrigo Lussich lanzó un ácido consejo a la ex de Maxi López al recordar el affaire de su esposo con China Suárez.

"Liberate. Estás liberada, no necesitás nuestra autorización ni que nosotros te lo digamos. Wanda, ese tipo no te merece. Ya te lo dijimos muchas veces. Después de lo que pasó ¿él ahora no se queja? Ja, ja", ironizó el conductor de Socios del Espectáculo

Picante, Lussich continuó en referencia al video en donde un hombre le besa las lolas: "Después de lo que Mauro te hizo con la China… Wanda, ¡abrí los ojos! Después de lo que te hizo con la China, está bien, dejate besar ahí (en las lolas), donde vos quieras. Más arriba, más abajo, que te besen el cuerpo entero".

"Te pone feliz día del amigo, y vos no le decís nada. ¿Por qué te pensás que no se queja? Porque sabe la que hizo. Otra que había olores y no quiso hacer nada en ese hotel… ¡Olor a sexo había!", concluyó Rodrigo Lussich su manifiesto a Wanda Nara, en memoria de lo que fue el encuentro íntimo de Mauro Icardi y China Suárez de hace casi un año.

RODRIGO LUSSICH ANALIZÓ EL MATRIMONIO DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Por otra parte, Rodrigo Lussich fue picante al analizar las vacaciones de Wanda Nara junto a Zaira Nara en Ibiza, donde participaron del recital de Ozuna: "Wanda estaba muy enfiestada, nivel Ibiza".

Por eso, Lussich opinó del matrimonio Nara – Icardi: "Es una relación abierta, por lo pronto. Es poliamor. Ella viene acá, a Argentina, él se queda en París".

"Esa gente no está más junta, y si está junta es de otra manera. No es a la vieja usanza. No es lo que conocemos, es lo que va", concluyó Rodrigo Lussich sobre Wanda Nara y Mauro Icardi.