Tremendo enfrentamiento de Nancy Pazos y Yanina Latorre tras el falso tweet sobre Natacha Jaitt

Tanto Nancy Pazos como Yanina Latorre son mujeres de armas tomar, y mantienen un fuerte enfrentamiento personal desde hace años. El más reciente cruce se dio el fin de semana, a raíz de un falso tweet atribuido a Yanina en el que celebraba la muerte de Natacha Jaitt y que Nancy repudió confiada en que era real.

El supuesto tweet de Latorre, recuperado a través de una captura de pantalla, decía: “Ja, ja. Me acabo de enterar. Murió el gato”. Entonces, de forma automática la conductora de Ruleta Rusa (sábados de 7 a 10 en la Rock & Pop) le dio retweet al comentario de un usuario: “Sin palabras. ¿Por qué lo borró?”. Así fue que Yanina cruzó a Nancy: “¡Che genia, yo sé que te encanta hundirme, ¡pero vos me enseñaste que se chequea la información y vos retwiteaste algo FALSO sobre mí! Tenés que chequear. Ese tweet es armado. ¡Yo no tengo la cuenta verificada! Espero tus disculpas”.

Al día siguiente, Pazos hizo público su mea culpa con una fuerte carga de ironía: “Me alegra que hayas aprendido. Mil disculpas, pero la verdad que era bastante verosímil así que buenísimo que lo hayas aclarado. Buena vida”. Lejos de bajar la tensión, el perdón de Nancy enardeció a Yanina: “¿Y por qué era verosímil? Si jamás, y lo sabes porque trabajábamos juntas, hablé de ella. Menos lo voy a hacer en medio de semejante tragedia”.

Por otra parte, Nancy Pazos reavivó la llama de la discordia con Yanina al hacerse eco de un supuesto 'me gusta' de la esposa de Diego Latorre en Instagram al comentario de una usuaria que le dijo que tuvo la suerte de que 'la pu… que te hizo daño se murió como un perro'”, en referencia a Natacha Jaitt. “Estoy arrepintiéndome de haberle pedido disculpas”, cerró Nancy.

Ante la consulta de Ciudad, Yanina Latorre también negó haberle dado su like a ese comentario: “Supongo que es otro fake, lo hacen todos los días. No tengo nada que ver con esas cosas, me están acosando. Yo no le doy like a esos comentarios, no como vidrio porque además sé que me están buscando. Nancy tiene una clara obsesión conmigo. ¿Dónde trabaja? ¿En la Rock & Pop? Se ve que la periodista busca que la levanten a mi costa” .