Tremendo cruce en vivo entre Ana Laura Román y Guille Barrios por Julieta Poggio: "Él amenazó con renunciar"

Desde hace varias semanas, Ana Laura Román mantiene con Julieta Poggio un ida y vuelta en las redes y en La tarde del Nueve que le ha generado un contrapunto tal con Guille Barrios, que este sábado una gota rebasó el vaso y ambos se cruzaron muy fuerte en vivo.

Tras escuchar que su compañera decía con ironía que Poggio “tenía una frazada puesta”, Barrios le reprochó que era una “falta de respeto para el diseñador”. “¡Ay, ay, ay! Guille Barrios dejá de ser mal compañero y chupamedias. Que preferís estar bien con Juli Poggio que con tus compañeros de trabajo", se defendió Ana Laura.

"No tengo que estar bien porque vos me lo digas, no sos mi mamá, no sos mi superiora, sos mi compañera de trabajo. Ubicate en la palmera, Ana Laura Román", soltó, si reparos, Barrios. “¡Respetame vos como compañera de trabajo!", pidió ella.

EL DURO CRUCE EN VIVO DE ANA LAURA ROMÁN Y GUILLE BARRIOS, QUE CASI TERMINA EN RENUNCIA

"Estás acostumbrada a la época en la que todo era pleitesía, ahora no, es pluralidad la cosa. Cada uno puede opinar como quiera", agregó Guille Barrios. "No, no, ¿pleitesía de qué? Vos sos muy irrespetuoso, nada más tengo para decir", le respondió ella.

“Está bien, señora Ana Laura Román. Hacemos todo lo que usted diga", dijo Barrios, mientras la panelista le pedía respeto a su opinión. "La que televisión que estás planteando, no es la que va", agregó Barrios, y cuando Román dijo que sus dichos eran en serio", la mandó a “hacer terapia".

Pía Slapka trató de poner paños fríos a la situación, pero fue en vano porque los dos panelistas seguían trenzados en la discusión, por lo que terminó pidiendo el corte comercial. “La discusión fue terrible, él quiso renunciar”, le contó a Ciudad una fuente de ese ciclo que prefirió mantenerse en el anonimato.

Finalmente, la producción evitó la salida del panelista de Gossip y ambos periodistas hicieron las paces este domingo, aunque con cierto recelo.