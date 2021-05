El tremendo cruce de Nancy Duré con Yanina Latorre en LAM: "¡Qué veneno tenés adentro!"

Los palitos van y vienen entre Yanina Latorre y Nancy Duré en Los Ángeles de la mañana. Sin Ángel de Brito en el medio, las panelistas se estuvieron dedicando frases filosas. Esta vez se desató cuando el conductor contó que en una playa de Miami tuvo que abandonar el mar porque había un tiburón.

“A mí también me pasó, pero yo sí estaba muy adentro del mar”, aseguró Nancy, sobre su experiencia y en ese momento Yanina se despachó con ganas. “¡Qué pena que no te comió! ¡Qué lástima!”, lanzó, súper filoso.

Y la reacción de Nancy no tardó en llegar. “¡Viste! ¡Te la perdiste, Yanina! ¡No me comió el tiburón! ¡Qué veneno que tiene adentro! No termina nunca de sacarlo”, arrojó, picantísima haciendo que se haga un silencio en el estudio.

“¡No! ¡Soy graciosa!”, remató Yanina Latorre, tras la fuerte frase de Nancy Duré. ¡Angelitas en llamas!