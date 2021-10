Tremendo cruce a los gritos de Luis Ventura con los amigos de Diego Maradona por su estadía en Cuba: "¡Ahora nadie sabe nada!"

Sacado y a los gritos, Luis Ventura cruzó a dos amigos de Diego Maradona, Omar Suárez y Gabriel Buono, quienes fueron a Polémica en el Bar a hablar de la etapa que el entonces futbolista viajó a Cuba a rehabilitarse de las drogas y habría tenido vínculos íntimos con menores de edad, según las últimas declaraciones de Mavys Álvarez.

El contexto de la fuerte arremetida de Ventura fueron las tremendas declaraciones de la cubana Álvarez, quien conoció a Maradona a los 16 años y, entre otras delicadas acusaciones, aseguró que "Diego fue el responsable de haberla ingresado en el mundo de las drogas".

El tremendo cruce de Luis Ventura con Omar Suárez y Gabriel Buono

Omar Suárez: -Yo era amigo de Maradona. No era el médico ni el acompañante terapéutico. Yo era el amigo que lo iba a visitar a Cuba, lo que hacía a puerta cerrada...

"¡¿La droga quién se la llevaba?! ¿Las menores de edad en Cuba? Ustedes lo saben, ¡tiraron a una mujer por un balcón en Cuba! Ahora nadie sabe nada. ¡Déjense de joder!", dijo Ventura. G-plus

Mariano Iúdica: -En Cuba tomó más falopa que en la Argentina.

Marcela Tauro: -¿Pero no les llamó la atención que estaba con chicas chicas? Tiene una cara de nena...

Gabriel Buono: -En el 2013, Coppola estaba planificando la salida de Diego de Cuba porque no se lograron los resultados que estaban esperando. No se podía controlar. Pero no había entorno. Nosotros íbamos a llevar cosas, porque no había nada. Vino, mayonesa, mercadería...

Iúdica: -¿Ninguno le llevó droga?

Gabriel Buono: -No.

Luis Ventura: ¡No! Discúlpenme, si no no me quedo sentado acá. ¡¿La droga quién se la llevaba?! ¿Las menores de edad en Cuba? Ustedes lo saben, ¡tiraron a una mujer por un balcón en Cuba! Ahora nadie sabe nada. ¡Déjense de joder!

"¡Se morfaban pibitas de 14 años!", agregó Luis. Y Suárez reaccionó: "Da los nombres de los que estuvieron con pibitas de 14 años porque yo jamás estuve con una pibita de 14 años". G-plus

Gabriel Buono: -Sin pruebas, no hablés...

Iúdica: -Mavys Álvarez se vino a Buenos Aires a operarse (las lolas).

Gabriel Buono: -Mavys Álvarez no vino a Buenos Aires a operarse. Vino al partido homenaje. Ella no puede comprobar nada de lo que dice. ¿Cómo puede comprobar que no consumía antes de Diego?

Ventura: -No solo vino ella, vino otra chica y Claudia (Villafañe) estaba en el mismo hotel. ¡Y en Cuba a Laura Cibilla la tiraron por el balcón porque se pelearon!

Omar Suárez: -¿Qué la va a tirar por el balcón?

Ventura: -¡Se morfaban pibitas de 14 años!

Gabriel Buono: -No, señor, comprobalo.

Ventura: -Sí, la madre de Santiago Lara...

Omar Suárez: -Da los nombres de los que estuvieron con pibitas de 14 años porque yo estuve en ese entorno y jamás estuve con una pibita de 14 años.

Ventura: -No, no lo digo por vos. Digo que ustedes veían un montón de movimientos y como eran amigos miraban para otro lado.