Tremendo cruce de Coti de Gran Hermano 2022 con Nancy Pazos: "Todo el mundo piensa que sos una mala persona"

Dio que hablar dentro de la casa de Gran Hermano 2022 y sigue causando polémicas fuera. Coti Romero tuvo una picantísima pelea con Nancy Pazos donde la tildó de “mala persona” y la cruzó por haber asegurado que tenía "aires diva" en Telefe tras ser eliminada del reality.

Todo comenzó por una discusión donde la periodista defendía a Romina. “No la estoy juzgando a ella como madre. Ella me dijo ‘sos mala persona’”, lanzó la joven correntina en A la Barbarossa haciendo que la panelista lance una tremenda frase, que tuvo una fuerte contrarrespuesta.

“No es la única que piensa eso, eh”, se despachó Nancy, súper filosa haciendo que Coti vaya por más.

Coti: "Yo estuve en un juego y por eso me considerás una mala persona. Vos no estuviste en un juego y te consideran una mala persona. No podemos comparar". G-plus

FUERTE CRUCE DE COTI DE GRAN HERMANO 2022 CON NANCY PAZOS

“Eso es un juego, Nancy. Todo el mundo piensa que sos mala persona también, pero no por eso… La diferencia es que yo estuve en un juego y por eso me considerás una mala persona. Vos no estuviste en un juego y te consideran una mala persona. No podemos comparar eso”, lanzó, con todo.

¿La respuesta de la periodista a la participante del reality de Telefe? “Yo digo lo que pienso y no me importa”, afirmó, rotunda mientras Coti se reafirmaba con un “y yo también”. Ese momento sirvió para que la concursante le pase una factura.

Coti:- ¿Vos no me ensuciaste a mí diciendo que había tratado mal a los maquilladores y peinadores sin tener sustento? Eso no fue así.

N:- ¿Cuándo?

C:- No fue así y de hecho, con los maquilladores y los peinadores me llevo súper bien.

N:- Creo que no lo dije de vos.

C:- Sí, lo dijiste.

N:- Fue lo que escuché en maquillaje.

¡En llamas!