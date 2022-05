Tremendo cara a cara de Majo Martino con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "No te creo nada de todo lo que hacés"

La relación entre Majo Martino y Martín Salwe parece no tener vuelta atrás. Si bien parecía que los unía una relación de amistad desde antes de entrar a El Hotel de los Famosos, las fricciones terminaron por darle el golpe ¿final? a este vínculo.

Así se reflejó en la gala de nominación en el ciclo de eltrece, donde Majo y Martín dirimieron sus diferencias cara a cara y no tuvieron filtro a la hora de sincerarse ante el resto de sus compañeros.

Este fue el fuerte ida y vuelta del locutor y la panelista:

Salwe: -Voy a ser muy sincero porque quiero irme de acá con la tranquilidad de que dije, por lo menos, lo que sentía. Hubo una actitud que no me gustó, que tiene que ver con que no estabas en el lugar de staff. Pero, igualmente, voy un poquito más allá de eso. Me estaría costando mucho votar al resto. Y hoy, la verdad, a pesar de que te conozco y te quiero, no me cuesta votarte. No es mucho más que eso.

Majo: -Más allá de que vos hables de sinceridad, yo no te creo nada de todo lo que hacés, absolutamente nada. Pero eso es lo que yo siento y pienso. Y como te conozco, sé que estás en una pose, que estás en un personaje y que te sirve; pero te sirve para este momento. Más adelante, no te va a servir y se va a servir.

S: -Te digo algo y que no te lastime. Hoy, si tengo que pensar los vínculos, prima muchos más los nuevos que éste.

M: -Más allá de que no te crea y que lo sigo sosteniendo, me parece perfecto porque me pasa exactamente lo mismo.

S: -Perfecto.

M: -Prefiero más un vínculo nuevo que el tuyo.

¡Tremendo!