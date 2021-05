Tremendo acto fallido de Sofía "Jujuy" Jiménez en vivo: ¡le dijo "mi novio" a Juan Martín del Potro!

Sofía Jujuy Jiménez se confundió y llamó "mi novio" a Juan Martín del Potro. En un mano a mano con Soledad Fandiño, Guillermo Andino y Guido Záffora, la modelo tuvo un acto fallido cuando le tocó hablar de su expareja: "Claro es verdad, yo no vivía ahí, vivía mi novio", lanzó, en presente.

Lo que sucedió fue que la conductora recordó los días que visitaba al tenista en su edificio, el mismo en el que vive actualmente Fandiño. "Fuimos vecinas en el mismo edificio. Pero ella venía de visita nada más", dijo la conductora de Es por ahí y fue ahí cuando Sofía Jujuy se equivocó y se refirió al deportista como "su novio".

"Yo no vivía ahí, vivía mi novio" G-plus

En este divertido intercambio, la invitada no perdió la oportunidad de preguntarle a Soledad si tuvo algo con Del Potro: "¿Es verdad que estuviste con mi ex, Juan Martín del Potro?, ¿Nunca faltó el azuquita?", a lo que la actriz respondió contundente: "No, somos vecinos, nada más. De ninguna manera. Un caballero".

Por su parte, Andino indagó acerca del vínculo actual de Sofía y Juan Martín y la invitada contó: "Yo hasta el día de hoy sigo hablando con Juan, con la mejor. Lo quiero mucho, nos queremos mucho. Fue una relación corta, de un año y medio o dos, pero intensa. Hoy estamos en distinta sintonía y eso no quita que nos queramos y nos tengamos respeto. A mí me interesa saber que él esté bien".

En Es por ahí, la modelo admitió que a pesar de que trata de acompañarlo, eligen no estar juntos: "Tenemos ahí una conversación de dos personas que se quisieron mucho y se respetan un montón. Yo lo acompaño desde mi lugar como puedo. Hoy elegimos no estar juntos".