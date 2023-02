El tremendo acto fallido del Conejo de Gran Hermano delante de Coti

En su primer San Valentín junto a Constanza "Coti" Romero, Alexis "el Conejo" Quiroga tuvo un tremendo acto fallido delante de su novia, cuando recordó cómo se sentía cuando era un hombre soltero.

"Era feliz", dijo el exparticipante de Gran Hermano, descolocando a todos en Ariel en su salsa. Incluso a su propia novia, que reaccionó haciéndole el gesto de “montoncito” y diciéndole, con humor: "¡Que se vaya!".

UNA TAROTISTA LE DIJO AL CONOEJO QUE CONOCERÍA A COTI

"Un mes antes de entrar a la casa de Gran Hermano fui a ver a una bruja. Tenía la intriga, quería saber si iba a entrar o no a la casa. Porque no me habían llamado más. Entonces un amigo me dice 'yo conozco a una bruja, en Córdoba, que tira la posta'. Y voy", contó el Conejo.

"Cuando estaba soltero, era feliz", dijo el Conejo, desencajando a Coti con su declaración. G-plus

"Lo único que hice fue sentarme, decir de qué signo soy y en qué fecha nací. Yo soy de Leo", continuó el ex GH, bajo la atenta mirada de Coti.

"Ella me empieza a hablar de la vida. Y yo le pregunto si me iban a llamar para un proyecto en Buenos Aires. Y ella me dice que sí, que me iban a llamar", aseguró.

EL TREMENDO FALLIDO DEL CONEJO DELANTE DE COTI

"Después la bruja me dice '¿querés que te hable del amor?'. Yo le dije que sí. Yo en ese momento estaba solo", prosiguió el Conejo en Ariel en su salsa.

Atenta al relato, la nutricionista Romina Pereiro le preguntó: "¿Estaba buscando algo? Una novia". Y Alexis descolocó a todos con su respuesta fallida: "No, estaba bien. Era feliz".

Sin poder creer la respuesta de su novio y haciendo "montoncito" con su mano, Coti le retrucó: "¡Que se 'vacha (vaya)'!".

Superado el momento de risa, Alexis retomó: "Corté las cartas y ella me dijo 'veo a alguien en tu vida. Está apareciendo alguien. Y me animo a decirte que no es de Córdoba. Es de afuera'".

"Eso fue un lunes o un martes. El jueves me llaman para Gran Hermano. El sábado me encierro y el otro jueves conozco a Coti", finalizó Alexis Quiroga, felizmente de novio con Constanza Romero.