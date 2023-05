La tremenda revelación de Pilar a Segundo en ATAV 2: "Estoy embarazada y a este hijo lo voy a criar sola"

ATAV 2 sigue su carrera hacia el pico dramático de la historia y ahora Segundo (Tato Quattordio) se enteró que será padre del hijo que lleva en su interior Pilar (Camila Mateos), aunque ella le advirtió que no conocerá al bebé.

Todo comenzó algunos episodios atrás cuando los jóvenes tuvieron un apasionado encuentro amoroso que culminó en una discusión cuando Pilar encontró revistas gay en los cajones de ropa interior de Segundo, que fueron colocadas a propósito por su cuñado Tolo (Alan Daicz).

Las intenciones de Tolo son la de hacerle ver a Pilar que él es más hombre que Segundo, pese a que ella está perdidamente enamorada de su prometido. Sin embargo, tras el hallazgo, ella lo dejó y ahora regresó tras un mes a revelarle que está embarazada.

PILAR LE REVELÓ A SEGUNDO QUE ESPERA UN HIJO DE ÉL, PERO LE ADVIRTIÓ QUE LO CRIARÁ SOLA

“Estoy embarazada y este hijo lo voy a criar sola. Una persona que no sabe lo que quiere no está preparada para ser padre y yo no quiero eso para mi hijo”, le dijo Pilar a Segundo, que viene percibiendo desde el inicio que su prometido tiene fuertes sentimientos por su amigo Antonio (Toni Gelabert).

“Yo solo vine a avisarte porque me parece que era lo que correspondía. Ya está”, le dijo Pilar. Pero cuando la joven estaba a punto de dejar la casa, hizo su aparición Sarah, que notó que su nuera está más “radiante que nunca”, sin saber su estado.

Finalmente, Pilar dejó la casa, y cuando Segundo la siguió para detenerla se topó con Monseñor Arizmendi (Ernesto Larrese), el tío de la joven. “¡Dejala en paz! No te alcanzó con dejarla plantada el día del casamiento, también tenés que humillarla trayendo al mundo a un niño concebido en pecado”, le dijo el religioso.

No juegues con la psiquis de mi sobrina. Dejá de lastimarla. Y espero que Dios te perdonde, porque yo no creo tener semejante grandeza”, le advirtió Monseñor a Segundo.