Tremenda respuesta de la Negra Vernaci a Ángel de Brito y Baby Etchecopar: "Se unieron los enanos"

La Negra Vernaci viene de un inesperado enfrentamiento con Ángel de Brito, y ahora fue Baby Etchecopar quien la llamó "siniestra, insoportable y soberbia" en su programa. Ahora la conductora radial levantó el guante y les respondió a los dos.

“Las cosas que dijo Baby las recibí como de quien viene. Baby está muy acostumbrado a maltratar mujeres, así que no esperaba otra cosa de parte de él. Tendrá que demostrar si es verdad todo lo que dijo”, aseguró la conductora de Sobredosis de TV en Intrusos.

“Es su pensamiento. Yo no sé si la libertad de expresión abarca decir cualquier cosa de cualquiera sin pruebas”, señaló, en alusión a que el conductor de Basta, Baby había dado una polémica frase sobre ella. “Un día cuando pregunté en Radio 10 por qué no la echaban y me dijeron 'porque la banca Cristina Kirchner”, aseguró el animador en su ciclo de A24.

LA NEGRA VERNACI, DURÍSIMA CONTRA BABY ETCHECOPAR

“Vi algo en las redes, pero no sé que dijo, no lo consumo y tampoco me interesa demasiado. No es una pelea que me interese dar. Cada uno elige las batallas que quiere dar y esta batalla a mí no me interesa”, aseguró, sonriente en el ciclo de Flor de la Ve.

“Me llama la atención que Baby haya hablado de todo esto, pero que no haya explicado el motivo para que se enoje tanto que fue un informe que hicimos en C5N con respecto a que una vez pensás algo mal de un político y después, por arte de magia te parece fantástico. Eso no lo explicó. Capaz después lo explica”, se despachó la animadora de La Negra Pop.

EL “PALITO” DE LA NEGRA VERNACI CONTRA ÁNGEL DE BRITO Y BABY ETCHECOPAR

“En el rating a nosotros nos va muy bien y estamos muy contentos. Así que si Cristina pediste que volviera, te agradezco”, lanzó, a pura ironía mientras respondía al conductor, quien habló de su sueldo. “Capaz que cobro más que él y por eso le molesta”, arrojó, para terminar hablando de si creía que él tenía algo personal contra ella. “Me chupa un huev…, gordo. No me interesa”, se despachó con su estilo.

Pero cuando le preguntaron por las palabras del conductor de LAM, que se puso del lado de Baby contra ella, lanzó un picante dardo. “No sé. Debe ser que se unieron los enanos. No tengo idea, la verdad”, cerro, entre risas.

