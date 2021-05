Tremenda reacción de Miguel Ángel Cherutti cuando De Brito le preguntó si fue muy infiel: "Lo admito"

Miguel Ángel Cherutti estuvo en Los Ángeles de la mañana y Ángel de Brito indagó en su vida personal, tras contar el año pasado que se había divorciado de su esposa Fabiola Alonso tras 23 años juntos.

“¿Fuiste muy infiel?”, lanzó, haciendo que el capocómico se quede en silencio. “Ehhh… Mirá, yo creo que en un momento dado puede ser que yo haya cometido algún que otro error. Lo admito y es la cosa que menos uno se imaginaba, pero sí”, terminó diciendo, sorprendido.

“¿Te fueron muchas veces infiel? ¿Preferís no saberlo o sos de investigar?”, siguió preguntando el conductor y el humorista planteó sus dudas. “No lo sé. Soy capricorniano. Es decir, soy muy concreto. De celoso, no me gustaría que me metieran los cuernos”, aseveró.

“Es la lógica, pero soy muy seguro de mí mismo en muchas cosas, muy perfeccionista y sé lo que elijo, por qué lo elijo y cómo voy a hacerlo. Tengo una visión concreta y trato de no equivocarme, pero me he mandado macanas como todo el mundo”, cerró Miguel Ángel Cherutti. ¡Picante momento!