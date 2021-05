Tremenda reacción de Mariano Iúdica en plena nota cuando apareció Horacio Cabak: ¡se retiró indignado!

Las diferencias entre Mariano Iúdica y Horacio Cabak quedaron expuestas hace tiempo, a raíz del debate del escándalo mediático del panelista de Polémica en el Bar. Relación que se tensó más a raíz de la participación de Horacio en PH, y se puso de manifiesto cuando Mariano se retiró de una nota con Intrusos al salir de los estudios apenas se acercó Horacio para sumare al reportaje.

“No, esta nota es de yapa”, se plantó Iúdica con cara de fastidio al retirarse apurado con las llaves de su auto en la mano cuando vio que Cabak se sumaba a la nota.

Instantes antes, Iúdica se había sincerado respecto de cómo le cayó que su compañero rompiera el silencio en el ciclo de Andy Kusnetzoff: “Estábamos muy calientes y lo manejamos, hablamos antes. Yo traté de bajar un poco la espuma, pero se notó un poco al aire. Traté de controlar para que sea una charla de bar de club. Yo prefería que él hable acá, nosotros habíamos dejado de hablar”.

“Estábamos muy calientes y lo manejamos, hablamos antes. Yo traté de bajar un poco la espuma, pero se notó un poco al aire. Traté de controlar para que sea una charla de bar de club. Yo prefería que él hable acá, nosotros habíamos dejado de hablar”. G-plus

De hecho, Mariano ya había cruzado a Horacio en Polémica, tras reprocharle que no le había avisado y hasta le habían respetado el pedido de no tratar su crisis conyugal: “A mí lo que más me sorprendió es cuando diste a entender que tuviste sexo en las últimas 72 horas. (…) Lo que hiciste de la cautelar fue brillante porque se dejó de hablar del tema, ¿y vos vas y te metés otra vez?”.