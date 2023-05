La tremenda reacción de Germán Martitegui después de que un participante de MasterChef lo confundiera con Betular: "Los nervios me jugaron una mala pasada"

Los nervios y la adrenalina por lucirse con su plato, le jugaron una mala pasada a Juan Francisco Moro quien, después de mantener una detallada charla con Germán Martitegui sobre los ingredientes de su preparación... ¡le confundió con Damián Betular!

“Gracias, Damián. Muchas gracias”, atinó a decir el concursante, ante la atenta mirada de sus compañeros que no pasaron por alto su confusión. Segundos más tarde, el joven trato de remediar su error: “Eh, Germán, perdón”.

“Muchas gracias, dame la mano”, agregó al ver que el jurado del programa de Telefe regresó intempestivamente en señal de enojo. Ante esto, Juan Francisco le quiso dar la mano, arrepentido de lo sucedido: “Le nervios me jugaron una mala pasada. Perdón, Germán”, cerró, pese a que Martitegui prefirió retirarse sin devolverle el gesto.

¡Qué momento!

TREMENDO ENOJO DE GERMÁN MARTITEGUI CON UN PARTICIPANTE DE MASTERCHEF QUE DEJÓ CAER UNA BANDEJA AL PISO

La adrenalina por entregar los platos a tiempo en MasterChef le jugaron una mala pasada a Rodrigo Salcedo quien dejó caer una bandeja con restos de comida al piso sin querer y se ganó el reto de Germán Martitegui.

“¿Qué es esto, Rodrigo? ¿Vos te das cuenta que todo esto es consecuencia del desorden que tenés acá arriba? Ahora, ¿sabés qué? Vas a ordenar y no vas a poder cocinar hasta que no esté todo ordenado”, lanzó el jurado del programa de Telefe, al ver el desorden del concursante.

Tras escucharlo, Rodrigo no ocultó sus nervios: “Perdón, Germán, se me cayó. Sí, me doy cuenta. Ahora voy a ordenar”, atinó a decir. Pero Martitegui redobló la apuesta: “Yo no puedo creer el desastre que tenés acá. Que sea la última vez que trabajás así. ¿Qué son todos esos frascos? ¿Por qué tenés tanta cantidad de cosas y después haces una preparación chiquita?”, indagó, visiblemente molesto”.

“Perdón, Germán. Ahora ordeno bien”, se defendió Salcedo. Y en un sincericidio ante las cámaras y en soledad, cerró: “Yo soy un complicado de la vida, un incomprendido de la vida. Entonces, todo es un lío”.