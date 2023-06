La tremenda reacción de Ángel de Brito cuando le preguntaron si Jey Mammon lo llevará a juicio.

Ángel de Brito volvió a referirse muy picante a una de las últimas declaraciones de Jey Mammon, quien afirmó que le iniciará acciones legales a varios periodistas por cómo trataron en los medios la denuncia de violación que Lucas Benvenuto hizo en su contra.

En este contexto, los seguidores del conductor de LAM quisieron saber si el humorista avanzó contra él en la Justicia. "¿Jey te lleva a juicio?", le preguntaron. "No lo sé, no me preocupa, no me acuesto con menores", sentenció, tajante.

Además de Ángel, Jey tendría la intención de ir legalmente contra Nazarena Vélez, Karina Mazzoco, Florencia de la Ve y Tartu, entre otros comunicadores.

TARTU DEFENDIÓ SU POSTURA

Lejos de echarse hacia atrás, Tartu defendió sus dichos al aire sobre Jey Mammon.

"Si Jey se sintió ofendido que haga el reclamo correspondiente y uno expondrá sus causas y defenderá su punto de vista... Todos y cada uno dijimos la realidad, que es que Jey está libre de culpa y cargo porque aquello que se denunció prescribió. Ahora, uno tiene una opinión al respeto. No hablo de una condena judicial, sino de una opinión que puede ser interpretada como una condena social...".

"Si Jey dice 'no me gustó lo que dijiste' y lo considera una condena social y por eso va a demandar, ahí estaremos, en la Justicia, explicando libertad de expresión, delegación del poder del conflicto para resolverlo vía terceros, y demás argumentos. Soy una persona civilizada y ahí voy a estar a requerimiento de la Justicia", sentenció Tartu, contundente.