Tremenda pelea, con insultos incluidos, de Alfa con Alexis en Gran Hermano por perder la prueba semanal

Una vez más, los participantes de Gran Hermano debieron someterse a una difícil prueba semanal con el objetivo de ganar un buen presupuesto para la comida de todos. Sin embargo, en esta oportunidad, el desafío terminó con un escandaloso cruce entre Alfa y Alexis -más conocido como Conejo- en la casa.

Todo comenzó cuando Alfa se cayó de la cama donde varios de sus compañeros y él debieron permanecer por un determinado tiempo, al mismo que en otro cuarto, había otro grupo de concursantes en la misma situación.

Ante esto, tanto Alexis como Romina decidieron dar por finalizada la tarea que fue propuesta y eso molestó: “Se bajó el Conejo y me bajé yo, y después todos”, lanzó la diputada, despertando la furia de los hermanitos.

“No me boludeen tampoco. A mí me tiraron (de la cama), vamos a decir a verdad”, se defendió Alfa en pleno cruce fuertísimo con Alexis, quien tampoco se cayó y pegó un grito ante las cámaras: “¡Pará! La con… de tu hermana. ¡Me chup… la pij…!”, lanzó, sin filtro.

¡Tremendo!

EL LLANTO DE THIAGO TRAS PERDER LA PRUEBA DE LIDERAZGO EN GRAN HERMANO

Son muchos los nervios que se viven cada semana en la casa de Gran Hermano 2022 donde los participantes apelan a las estrategias de juego para poder zafar de la nominación y llegar lo más lejos posible.

Es por eso que la prueba de liderazgo que, no sólo les permite evitar que sus compañeros lo nominen, sino que también les da la posibilidad de salvar a alguien en placa, se convirtió en uno de los objetivos primordiales entre los hermanitos.

Fue por eso que, después de que quedara descalificado en una competencia de equilibrio junto a Agustín, Thiago no pudo evitar quebrar en llanto frente a varios de sus compañeros: “Estoy enojado porque es injusto lo que hicieron, es cualquiera. Estoy enojado con todos porque hicieron cualquiera”.

“Yo sé que es un juego, pero me da bronca. Nosotros nos matamos en el desafío, me re maté al ped… para que me eliminen, me hubiese tirado en la primera”, cerró, con lágrimas de los ojos, mientras parte del grupo intentaba animarlo.