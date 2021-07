Tremenda opinión de Cinthia Fernández sobre Mario Guerci: "No me lo imagino con personalidad en lo íntimo; no me parece erótico"

El modo súper amable y cortés de Mario Guerci, pero su poco entusiasmo al momento de agradecer el canje de unos buzos, le dio el puntapié perfecto a Cinthia Fernández para que haga un análisis lapidario de la personalidad del modelo, que actualmente participa en La Academia.

"Ahí estaba Mario, contento con los canjes. ¿Qué decías, Cinthia?", le dijo Ángel de Brito a su panelista, quien acotó por lo bajo una fuerte frase de Mario cuando él agradecía el canje.

Siempre picante, Cinthia acotó: "¿Vos estás seguro de que lo diga?". Buscando cautela, el conductor de LAM le pidió: "Si lo podés transformar para las mañanas de canal 13…".

Tomando la sugerencia de Ángel, Fernández hizo pública su opinión sobre Guerci con moderación: "Dije que no me lo imagino con personalidad ni siquiera en lo íntimo". Sin embargo, tras escuchar la bajada de tono de su panelista, De Brito optó por mandarla al frente sin filtro: "Cinthia dijo 'no me lo imagino ni garchando'… Y eso que hace dos años que no tenés sexo".

Lejos de la diplomacia solicitada, Cinthia Fernández concluyó su definición sobre Mario Guerci sin vueltas: "Es que el baby face… No me parece erótico… Tendría que estar desesperada. Todos lo definen con un chonganzo, es lindo, pero ni. Es desabrido".

El pensamiento de Cinthia sobre Guerci se alineó al de Jimena Barón, quien, en una dura devolución en La Academia, le dijo que tenía poca personalidad.