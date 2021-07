Tremenda frase de la ex italiana de Daniel Osvaldo: "No le importa nada, ahora se hace el padre del hijo de Gianinna y es todo mentira"

Elena Braccini habló con crudeza de Daniel Osvaldo e hizo referencia al noviazgo que oficializó con Gianinna Maradona. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, la ex italiana del futbolista dio detalles de la relación que el futbolista tiene con sus dos hijas y advirtió acerca de su comportamiento con la hija del Diez.

“Daniel hace dos años que no las ve y meses que no habla con ellas, no le importa. Y ahora se hace el padre del hijo de Gianinna, no le importa nada de nada, es todo mentira. Es para conquistarla y después va a pasar lo mismo”, expresó la madre de Helena y Victoria Osvaldo a la emisión de eltrece.

Luego, Braccini habló de su rol como madre y padre a la vez: “Yo a su hija siempre la hablo bien de su padre, nunca le hablé mal, a veces le digo que era un gran jugador de futbol. Por eso yo estuve callada por muchos años, porque no quería, porque las nenas cuando sean grandes van a entender. Pero no se puede seguir así, no es justo”.