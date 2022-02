Tremenda frase de Beto Casella sobre el súper canje de Pampita con un hotel mexicano y sus 40 invitados: "Ahí lavan guita, loco"

En Bendita fue tema de un informe los canjes de los famosos. Así mostraron cómo algunas celebrities argentinas promocionan todo tipo de productos y servicios. Beto Casella reaccionó con sorpresa al enterarse el gran canje que consiguió Pampita, quien está en Punta Cana con amigos y familiares. ¡Y fue súper picante!

“¿Escuché mal o Pampita pegó un canje con un all inclusive con cuarenta invitados propios?”, preguntó el conductor del ciclo de El Nueve, asombrado. “Es verdad. Con toda la familia que son muchos”, respondió Any Ventura haciendo que Beto no lo pueda crear.

“Pero no lo recuperás… Ahí lavan guita, loco. Dejémonos de joder”, lanzó, súper filoso mientras que la periodista le daba su apoyo a la animadora. “Es una familia ensamblada, hay que llevar a todos y son un montón”, señaló la panelista.

PAMPITA COMPARTIÓ UN VIDEO NAVEGANDO CON AMIGOS EN PUNTA CANA

Pampita disfruta de sus vacaciones familiares en Punta Cana, a puro baile y mucho amor con su marido, Roberto García Moritán, esta vez, navegando por las aguas turquesas con un grupo de amigos.

La conductora de Pampita Online, tras haber deslumbrado a sus seguidores con una impactante bikini blanca, se mostró muy feliz tanto con su marido como con sus mejores amigos.

Por un momento, la conductora se mostró sin sus hijos y bien cerca de su grupo de pares, cantando y bailando mientras navegaban juntos, de fiesta.

Súper divertida, una de sus mejores amigas, la maquilladora Estefanía Novillo, compartió vía stories de Instagram el video que ilustra el momento súper feliz que tiene como protagonista a la pareja y a sus amigos de toda la vida.

A la conductora se la puede ver con un vestido largo hasta los pies, un rodete y unos anteojos de sol, re canchera y moviéndose al ritmo de la música.