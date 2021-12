La tremenda excusa de Darío Barassi para no dar un examen: "Dije que mi papá había muerto y rendí por teléfono"

En pleno juego de 100 argentinos dicen, Darío Barassi recordó el día que "mató" a su padre para no ir a rendir un final en la faculta de abogacía.

"Hay que matar gente. A mi papá lo maté como 4 veces", dijo el actor y conductor, haciendo gala de su oscuro humor.

"Tenía un final de Derecho penal. Mi padre ya estaba recontra muerto, y le dije 'mire, doctor, murió mi viejo. Yo no llego a rendir. Me tengo que ir a San Juan urgente'", comenzó relatando Barassi.

Con picardía, continuó: "Y él me decía 'no, Darío, rendilo, rendilo por teléfono. Yo te llamo y te hago unas preguntas'. 'Bueno, bueno. Si estoy entero lo hago'. Me saqué un 8 por teléfono", concluyó Darío Barassi, sin contener la risa y sorprendiendo con su tremenda anécdota.

DARÍO BARASSI LES DEDICÓ UN TIERNO MENSAJE A SU PAREJA Y A SU HIJA

Siempre muy cariñoso y agradecido por la familia que formó con Luli Gómez Centurión, Darío Barassi le dedica con frecuencia mensajes de amor a su pareja y a la pequeña Emilia en Instagram.

"Enamorado de las dos a otro nivel. Ya las extraño. Mi hija acá decía que yo me parecía a un lobo marino. Mi mujer no la corregía. Yo me reía. Es eso. Está ahí la cuestión. El abrazo. La risa. El momento. La unión. Me tome un champagne... Mejor dejo el celu", expresó el conductor de 100 argentinos dicen, junto a una tierna postal familiar.