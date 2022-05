Tremenda declaración de amor de Rusherking a la China Suárez: "Estoy muy enamorado; me gusta cómo es conmigo"

Cuidadoso de su vida privada, Rusherking vio potenciada su popularidad como cantante con su incipiente, pero explosivo, noviazgo con la China Suárez, con quien lleva un mes de relación.

Como pocas veces lo hizo ante una cámara, el exnovio de María Becerra le declaró su amor a la expareja de Benjamín Vicuña en PH, podemos hablar: "Estoy en un momento muy bueno de mi carrera. Estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien la paso muy bien. Hace tiempo que no me sentía así".

"Me enamora mucho cómo es ella conmigo", agregó el talentoso trapero, oriundo de Santiago del Estero.

RUSHERKING CONTÓ CÓMO CONOCIÓ A LA CHINA SUÁREZ

"Nos conocimos en una fiesta. Nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar, soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Veníamos hablando, pero no teníamos mucha confianza. Ahí no avanzamos. Pero después empezamos a hablar", contó Rusherking en PH.

Luego, el cantante de trap reveló que en mayo estuvo con la China Suárez en Madrid, cuando ella fue a los Premios Platino: "Yo me fui a Madrid. Ahí la vi. Después volvimos a la Argentina y nos estamos conociendo".