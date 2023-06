Tremenda advertencia de Morena Rial en medio del viaje de Jorge con su novia en Europa: "Que no le pase nada porque a Madrid no viajo"

En medio del escándalo mediático que desató Morena Rial al hacer tremendas declaraciones en contra de su padre, Jorge, la joven fue letal al ser indagada por el periodista, quien se encuentra de vacaciones con su pareja, María del Mar Ramón, en Europa.

“¡Que no le pase nada porque a Madrid no viajo!”, lanzó More en una nota que le dio a LAM, dejando en claro que no hará lo mismo que hizo cuando tomó un vuelo a Colombia al enterarse que el conductor había sufrido un paro de cardíaco.

Además, la influencer confirmó que Jorge está en pareja con la colombiana desde septiembre del año pasado y aclaró que no le influye de ninguna manera que haya blanqueado su situación sentimental.

SILVIA D’AURO ROMPIÓ EL SILENCIO EN PLENA GUERRA CON MORENA RIAL

Luego de que Silvia D’Auro estuviera en boca de todos los medios luego de que Morena Rial diera varias notas dando detalles del maltrato que sufrió por parte de su madre, la ex de Jorge Rial rompió el silencio.

“Último momento. Silvia D’Auro habla en las redes sociales”, adelantó Karina Mazzoco en A la tarde, el programa que conduce por América. Fue entonces que Diego Esteves tomó la palabra: “Exactamente. Podemos decir que Silvia ha roto el silencio a través de su estado de WhatsApp e invocó a un filósofo y teólogo, San Agustín de Hipona, con un textual que dice lo siguiente y es elocuente a su situación”.

“’La verdad es como un león, no tienes que defendarla. Déjalo suelto, se defenderá sola’”, leyó el panelista en voz alta. Y cerró: “Fue a las 15.06 que Silvia cambió el estado de WhatsApp, minutos antes de que empezara este programa. Lógicamente, ella es el blanco de todas las críticas, o de gran parte de las críticas de Morena Rial”.