Tras la victoria de Joe Biden y Donald Trump fuera de la Casa Blanca, los famosos se volcaron a las redes

En un día histórico con la consagración de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos y las repercusiones que generó la victoria del demócrata por sobre su rival, el republicano Donald Trump -que rechazó la derrota y reiteró que "la elección no terminó"- varios famosos de todas partes del mundo se volcaron a las redes para expresarse ante la noticia.

Marley, Luciana Salazar, Mercedes Morán, Connie Ansaldi y Úrsula Vargués –entre otros- fueron algunos de los famosos argentinos que se manifestaron en Twitter tras conocerse el triunfo de Biden.

En cuanto a las estrellas internacionales, Shakira, Ricky Martin, Lady Gaga, Gael García Bernal, Kim Kardashian, Camila Cabello y Miley Cyrus (entre cientos de otras celebridades), también se volcaron a las redes para decir lo suyo.

La ciudad de Nueva York mostró este sábado su euforia por la victoria del demócrata Joe Biden sobre el presidente Donald Trump en las elecciones presidenciales desde las ventanas, con el claxon de los automóviles y lanzándose a celebrar en las calles el que representaría el fin de cuatro años de la presidencia del republicano.

Poco antes de las 11.30 hora local (16.30 GMT), mientras algunos aún desayunaban, la ciudad que nunca duerme celebró con gritos, caceroladas, bocinas y multitudes en las calles la victoria tras más de tres días de escrutinio la victoria de Biden, que proyectan ya todos los grandes medios del país. En un edificio del centro de Manhattan nada más conocerse el desenlace que pone fin a la presidencia de Trump estalló el jolgorio y los vecinos han ido uniéndose al darse cuenta de la noticia.



En el céntrico Times Square, centenares de personas se concentraron para gritar y celebrar la victoria de Biden con la proyección de que ganará los 20 votos del Colegio Electoral del estado Pensilvania y por lo tanto superará los 270 votos electorales que necesitaba para confirmar su nuevo estatus de presidente electo. La euforia se orientó tanto a la victoria de Biden, como al hecho de que Trump, si todo marcha como marca el proceso electoral, dejará de ser presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2021.



La gente, que en muchos casos lleva meses manifestándose contra Trump, su resistencia a criticar a ultraderechistas, a abordar la necesidad de justicia social y lucha contra el racismo, contra su negación de la pandemia de la covid-19 o contra su intención de no reconocer el resultado de las elecciones, rompió días de espera con bailes, cantos en una catarsis que marca un antes y un después en un año 2020 muy difícil para la ciudad. Biden es, de acuerdo a las proyecciones de los medios, el nuevo presidente electo, y es el fin de la presidencia de Trump, oriundo de esta ciudad que nunca le apoyó en sus ambiciones políticas.

Fuente: EFE.

The world is in the hands of someone civil and compassionate.

Now it’s time to clean up the environment, provide quality education and health services to all. We all have to do our part, but the groundwork is laid.

Now a little dance with my kids to celebrate! pic.twitter.com/xyWnaZrXqk