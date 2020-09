Tras superar al coronavirus, Mauro Icardi se mostró en las redes junto a las hijas que tuvo con Wanda Nara

Tras el positivo de Covid-19, Mauro Icardi reapareció en sus redes sociales, donde publicó fotos junto a las hijas que tuvo con Wanda Nara, Francesca e Isabella. El delantero del Paris Saint-Germain logró superar al virus y ahora retomó el contacto con su familia, después de una polémica que se generó alrededor de su condición.

La semana pasada, la noticia del contagio del futbolista fue el origen de un nuevo cruce de Wanda con su ex, Maxi López. “Estoy indignado, es una inconsciente lo que hace esta mujer. Tengo dos hijos positivos porque ella no termina de entender”, le dijo el futbolista a Karina Iavícoli en referencia a Benedicto y Constantino. El enojo de López se debía a que Wanda y su familia se fueron de vacaciones con amigos y familiares a Ibiza, donde se mostraron en un lujoso yate. “Le dije que no tenía que ir a Ibiza. Todos los que vuelven de allá, vuelven contagiados. Pero es la incoherencia de una madre", agregó.

Rápidamente Wanda salió al cruce de su ex y aseguró que todos sus hijos dieron negativo en el control de coronavirus. En medio del escándalo, la pequeña Isabella sorprendió a través de las redes sociales con un mensaje concientizador. "Mi papá tiene coronavirus. Yo no tengo, mi mamá no tiene, nadie tiene, solo mi papá porque un jugador lo contagió. (...) No es que me voy a quedar en casa para siempre, ustedes pueden salir, pero con la máscara", les aconsejó a sus seguidores.