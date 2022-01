Tras cuestionar a las mellizas Mara y Dona, Julieta Prandi reveló que su segundo nombre le da vergüenza

Julieta Prandi ofendió a las mellizas Mara y Dona Rotundo al asegurar que de grandes probablemente se cambien su nombre, pero también cuestionó a sus padres al revelar que siente vergüenza por cómo la bautizaron.

Todo comenzó cuando el Tucu López quiso saber en Es por ahí si su compañera tiene un segundo nombre y ella le replicó que “es un tema polémico”. Como el conductor también se sintió tocado por esas palabras, decidió hacer un pacto con la modelo para no revelar sus segundos nombres.

¿Sabés por qué sé el de Julieta? Porque una vez, en el living de Susana Giménez, le dijo Guido Zaffora. “¿Sabés qué es lo ridículo de esto? Los culpables son mis padres y es que mi hermana y yo tenemos el mismo segundo nombre”, explicó Prandi.

“Yo iba a ser Julieta solamente, no era necesario, Papá, que me sumes eso”, dijo Prandi mirando a cámara mientras Zaffora lo mostraba al aire desde su celular. “Pueden hacer el chiste ahora”, se quejó la conductora, en referencia a la cumbia de Damas gratis.

JULIETA PRANDI EXPLICÓ POR QUÉ LE MOLESTA TANTO SU SEGUNDO NOMBRE

“Igual no es que no me gusta por eso, sino que me parece ridículo: ‘Natalia Laura’, ‘Julieta Laura’. ¡Dale papá, porfa!”, reveló la conductora mientras el Tucu acusaba a los padres de “poco creativos”.

“Mi mi papá quería ponerle a mi hermana María Laura, pero como a mi mamá no le gustaba el nombre María, quedó Natalia Laura”, explicó Prandi. “Yo iba a ser Julieta sola, sola. Cuando mi papá fue al registro civil le dijo a mi mamá ‘dejame que le ponga Laura’”, agregó la modelo, antes de bailar al ritmo de Damas gratis.

“Esto lo hago porque estoy acá, pero en casa me molesta. Te juro que en mi casa esto es bullying, es un tema de discusión”, agregó Julieta Prandi mientras Chantal Abad le aconsejaba que haga uso de la ley que permita el cambio de nombres, como ella aseguró que harían las mellizas Mara y Dona Rotundo.