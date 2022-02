El transfóbico comentario de Alacrán al referirse a Flor de la Ve: "Es un hombre al que le gustan los hombres"

A pesar de que Florencia de la Ve, flameante conductora de Intrusos (América) y escritora de Página 12 está viviendo un presente profesional soñado, algunos personajes como Alacrán siguen dedicándole comentarios transfóbicos.

¿Qué pasó? El humorista lanzó una una repudiable frase al hablar de la identidad de la conductora que no pasó desapercibida.

"Yo soy hombre y puedo ser un hombre al que le gusten los hombres. Yo soy mujer y me gustan las mujeres. Pero me resulta raro que si yo nací hombre ponga en el documento que soy mujer. Si nací hombre y me llamo Rodolfo y que digan que, porque me siento mujer, en el documento pongamos que se llama Roxana y es mujer... En realidad, soy hombre y mi cuerpo es de hombre; tengo un miembro", así arrancó en diálogo con Ulises Jaitt para El Show Del Regreso (Radio Ensamble).

ALACRÁN SE REFIRIÓ A LA IDENTIDAD DE FLOR DE LA VE CON UN POLÉMICO COMENTARIO

"Yo le pondría el nombre. Si me llamo Rodolfo, pondría Rodolfo. Después, a mí me gustan los hombres. Pero está bien y eso ya es una elección sexual. Es como que en mi documento digan mis elecciones, de qué partido político soy. La elección sexual es personalísima y cada uno puede tomar la que quiera... No hace falta ponerla en el documento. Para mí es hombre y le gustan los hombres... Y me parece absolutamente aceptable. No se me ocurriría cuestionar, me parece bárbaro de verdad", sentenció el humorista remarcando que no está en contra de que Flor se maneje como quiera.

¿Recibirá respuesta?