Toto Kirzner reveló cómo es trabajar con Adrián Suar, su papá: "A esta altura, ya no me genera presión"

El actor de Votemos se relajó ante Ciudad y se sinceró sobre su relación laboral con su padre. Además, Alan Daicz habló a fondo de su personaje con problemas psiquiátricos.

El elenco de lujo de Votemos, la obra que produce Adrián Suar, cuenta los actores consagrados Virginia Lago, Gustavo Garzón, Muriel Santa Ana, Juan Gil Navarro y Carlos Portaluppi, y con Tomás Kirzner (24) y Alan Daicz (28) como jóvenes artistas de futuro promisorio.

Por eso mismo, en la charla mano a mano con Ciudad, Toto relativizó el hecho de que su papá, Adrián Suar, sea productor general, junto a Preludio, de la comedia que se presenta de miércoles a domingo en el Metropolitan: "No me genera presión. Ya a esta altura no".

"Soy muy joven, pero arranqué hace rato y ya hoy en día es un productor más. De hecho, me da esa confianza y tranquilidad de que me preguntaba si me gustaría trabajar con él, naturalmente, y yo accedí", continuó.

Entonces, Toto argumentó: "Aparte, me interesó la historia. Es muy importante contar esto en el teatro, quería formar parte", enfatizó respecto del guión que se basa en el conflicto que se desata en una reunión de consorcio, cuando un propietario comenta que le alquilará su departamento a un joven (interpretado por Alan Daicz) con una enfermedad mental.

-¿Cómo hacés para sentarte a negociar un contrato con tu papá?

-No negocio, tengo representante.

-¿Te ponés más duro que con otros proyectos?

-No, no porque no me gusta hablar de plata. Entonces, dejo que lo haga otra persona y yo voy a asentir con la cabeza y todo va a estar bien.

Más tarde, Alan Daicz admitió su entusiasmo por trabajar en la obra basada en el corto Votamos, que ganó un premio en el Bafici: "No lo dudé, de hecho, no me importaba cuánto me iban a pagar".

Distendidos, desde Ciudad bromeamos con Toto: "¡Por eso él trabaja gratis!

"¡Yo también trabajo gratis! Lo hacemos los dos ad honorem", replicó Tomás Kirzner en tono chistoso.

ALAN DAICZ, DE BRILLAR EN ATAV 2 A DESLUMBRAR EN VOTEMOS

El impecable desempeño de Alan Daicz en ATAV 2, donde interpretó a Tolo, el esposo de Luján Machado (Belén Chavane), fue la clave para que Adrián Suar pensara de inmediato en él para integrarlo a Votemos: "No lo podía creer, estaba muy entusiasmado. Adrián volvía a confiar en mí y eso me dio orgullo y deseo de cumplir con sus expectativas".

"Tengo una buena relación con Adrián, que me parece un productor con mucha visión. Es una persona que admiro mucho también. Es muy claro y muy cálido", elogió Alan.

En el mismo tono, Daicz halagó a sus compañeros: "En lo personal estoy muy feliz, disfrutando mucho la experiencia de actuar con tanto talento. De ser dirigido por Daniel Barone, que un crack, una persona que admiro mucho. Y a todos mis compañeros, Toto, Carlitos, Muriel, Agustina, Virginia, Juan, Gustavo…".

"La verdad que el elenco es muy bueno, la vara está muy alta y yo estoy intentando estar a la altura", reflexionó con modestia.

-¿Intimida o potencia tener semejantes compañeros en escena?

-En lo corto pero intenso de mi carrera tuve la posibilidad de trabajar con actores y directores muy prestigiosos, que admiro muchísimo. Desde Jorge Marrale, Federico D'Elía, Damián Szifron, Ricardo Darín, que están a la altura de Juan Gil Navarro, Carlos Portalippi o Virginia Lago. Lo que he ido aprendiendo es a sacarles el jugo, a aprovechar, aprender, estar como una esponja frente a ellos y no inhibirme, porque si me pongo nervioso ante la mirada de ellos, sería desaprovechar la oportunidad. Aparte, ellos son muy cálidos, buenos compañeros, y es recíproco.

