Toti Pasman fulminó a Santi Maratea por su colecta para Independiente: "Estás feliz porque te quedás con el 5%"

Toti Pasman apuntó muy fuerte contra Santi Maratea, quien inició una colecta para que Independiente pueda saldar sus deudas. Contundente, el periodista deportivo remarcó que no está de acuerdo con que el influencer se lleve el 5% de lo recaudado.

"Si juntásemos 8.800 millones de pesos, que es lo que hoy equivale a 20 millones de dólares al dólar MEP, yo ganaría 400 millones de pesos", admitió Santi, haciendo un cálculo estimativo de cuánto podría ganar luego de que el club pueda saldar sus deudas.

"Vos sos un canchero, te las sabés todas, sos un crack, la gente confía en vos. Bárbaro. Empezaste una colecta y ahora estás feliz porque como fiduciario te quedás con el 5%... pero creo que la vendiste cambiada porque no contaste que ibas a ser un fiduciario desde el primer día". G-plus

Y Toti lo fulminó. "Santiago, si no conseguís los seis millones de dólares, tu colecta es un fracaso. Vamos a decir las cosas como son. Vamos a jugar y a redoblarte la apuesta. Vos sos un canchero, te las sabés todas, sos un crack, la gente confía en vos. Bárbaro".

"Empezaste una colecta y ahora estás feliz porque como fiduciario te quedás con el 5%... pero creo que la vendiste cambiada porque no contaste que ibas a ser un fiduciario desde el primer día", le dijo, visiblemente enojado, en De fútbol se habla así".

TOTI PASMAN LE DIO UNA LECCIÓN A SANTIAGO MARATEA

En este contexto, el periodista deportivo le hizo al influencer una aclaración con respecto a los números de Independiente.

"Para que Independiente levante la inhibición, que es el objetivo de mínima, tenés que juntar los seis palos verdes que son, algo así, como 1.400 millones de pesos. Si no lo conseguís, fracasaste".

"Vamos a jugar como quiere Maratea. Él trata al 90 por ciento de la gente que lo critica que son inútiles, que no sirven para nada. ¿Cuál es la medida del éxito? ¿Ser famoso, influencer o que la gente te dé la plata?".

"Entonces, yo te pongo esta vara: si no juntás los seis palos, la colecta es un fracaso porque Independiente no va a poder levantar la inhibición y no va a poder incorporar", sentenció, re picante.