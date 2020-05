La torta unicornio con panceta de Bake Off que confundió a Christophe y se volvió viral: "¿Dónde está el cuerno?"

Carolina fue, desde el inicio, una de las participantes más destacadas de Bake Off, el gran pastelero, aunque ha tenido importantes traspiés. Este domingo, sin ir más lejos, quedó en último lugar en la prueba del macarrón y, más tarde, no logró que Christophe Krywonis se dé cuenta de que su torta era un unicornio.

La aspirante del ciclo de Telefe emprendió una preparación con panceta que provocó desde el principio algo de duda en el jurado, de origen francés. "¡Probá con confianza", lo alentó Carolina ante lo dubitativo que se mostraba Krywonis.

"Voy a probar con confianza, pero no sé si me gusta lo que estoy viendo. Desde la estética, no entiendo esto. ¿Eso es una serpiente?", preguntó el jurado. "Es el cuerno de un unicornio", le respondió la participante. "¿Dónde está el cuerno?", decía Christophe mientras Damián Betular lo ayudaba a identificar todos los elementos de la torta de eclairs.