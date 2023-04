En torno a "Shadow King", Bob Dylan vuelve con disco y documental

"Shadow Kingdom", realizado en junio de 2021, el artista A partir del recital por streaming, realizado en junio de 2021, el artista Bob Dylan publicará un nuevo disco y un largometraje a lanzarse respectivamente el 2 y el 6 de junio próximos.

En "Shadow Kingdom", el Premio Nobel, de 81 años, estuvo acompañado por el guitarrista Buck Meek, la bajista Janie Cowan y el acordeonista Shahzad Ismaily para abordar nuevas versiones de "Queen Jane Approximately", "The Wicked Messenger", "Forever Young" o "It's All Over Now, Baby Blue".

La publicación del álbum y el filme documental coinciden con la gira mundialen curso "Rough and Rowdy Ways" que se extenderá hasta 2021 y que actualmente lo tiene en Japón antes de emprender una recorrida por escenarios europeos.