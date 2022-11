La Tora de Gran Hermano 2022 habló de sus problemas: "Por eso no tengo pareja"

La adicción al sexo que La Tora (28) de Gran Hermano 2022 padece es algo que ella misma había revelado al hacer el casting para el reality que conduce Santiago del Moro, y se explayó al respecto en PH, Podemos Hablar.

"Por eso no tengo pareja", admitió la quinta eliminada de la casa más famosa por sus dificultades para mantener la fidelidad.

Entonces, Lucila "La Tora" Villar explicó lo que padeció entre sus 16 y 23 años: "Tengo adicción al sexo. No sé decir que no. Si bien elijo, obviamente. Es compulsivo, no tenés la posibilidad de decir que no y era jueves, viernes, sábado, domingo. Capaz que en la semana".

Más sobre este tema Bomba en Gran Hermano 2022: Wanda Nara podría ingresar a la casa en el repechaje

LUCILA "LA TORA" VILLAR PROFUNDIZÓ SOBRE SUS PROBLEMAS CON LAS ADICCIONES

Si bien Lucila "La Tora" Villar asegura estar bajo control de sus impulsos, reconoció además su consumo conflictivo de "drogas, alcohol y sexo".

"Cuando salgo a bailar, tomo alcohol, estoy en la barra y quiero una presa. O sea… quiero a alguien", se sinceró.

Más sobre este tema La Tora disparó contra Gran Hermano en vivo por un polémico momento de Thiago: "Nunca lo pasaron en la tele"

Ahí, continuó: "Por eso hace tres años que me aferré mucho al gimnasio y la fe. Entonces, dejé de salir a bailar y un montón de cosas para no mandármela. Porque mis domingos eran domingucidios (sic). Viernes, sábado y domingo estaba en una con tipos distintos".

Avergonzada, Lucila Villar enfatizó: "La paso mal, porque al otro día me arrepiento. Una se siente sucia".

Más sobre este tema Gran Hermano 2022: el llamativo tatuaje que tiene la Tora es un símbolo en la lucha contra el abuso

"También gracias a eso aprendí lo que no quiero. Estaba con un montón de flacos y me sentía vacía. Dios me salvó la vida. Lo conocí, ahí salí todo eso y ahora elijo con quién estar, compartir, conocer. Ya no es tanto de una noche. Durante mucho tiempo me hice mal, era autocastigo", cerró La Tora de Gran Hermano 2022.