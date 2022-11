La Tora se defendió ante sus compañeros tras ser sancionada por quitarse el micrófono en Gran Hermano: "Yo nunca me lo saqué"

A pocas horas de que Lucila “La Tora” Belén sea sancionada por romper con el reglamento de Gran Hermano 2022 al sacarse el micrófono, la joven se defendió ante sus compañeros.

Todo comenzó cuando la Tora decide retirarse el micrófono para confesarle a Juan Reverdito a quién pensaba votar (a Julieta Poggio) en la gala de nominación, dichos que después ejecutó.

Ante esto, Gran Hermano decidió quitarle la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros en placa, derecho que había ganado después de convertirse en la nueva líder de la semana.

Después de dar a conocer este castigo, Lucila dijo lo suyo ante la atenta mirada de los hermanitos: “Yo nunca me saqué el micrófono. Dijo que la persona a la que le hablé no lo tenía, porque yo nunca me lo saco”, lanzó, seria.

“Puede asegurarte que no fue nada de juego, pero sí me acuerdo de la situación y tenés razón. Después, que mis compañeros tomen lo que quieran, a mí me importa Lucila”, dijo, luego, la concursante, en el Confesionario.

FUERTE CRUCE DE LUCILA Y AGUSTÍN EN GRAN HERMANO

De a poco el clima entre los participantes de Gran Hermano 2022 va tomando temperatura a medida que pasan los días. Y ahora, después de vivirse una nueva gala de nominación, Agustín Guardis y Lucila “La Tora” Villar protagonizaron un tremendo cruce entre sus compañeros.

“Me siento con mucha confianza. Ya probé la placa y voy entendiendo cómo es el juego acá adentro”, había dicho Agustín, quien se encuentra en placa junto a Daniela Celis, Mora, Walter “Alfa” Santiago y Juan Reverdito, en el Confesionario.

Sin embargo, en medio de una comida con el resto del grupo, el joven lanzó una frase que no pasó desapercibida: “De a uno los voy sacando, ¿viste?”, expresó, después de que en otra gala se quedara después de que el público decidiera sacar a Tomás Holder.

Lejos de pasar por alto su comentario, Lucila recogió el guante y le respondió, sin filtro: “Rey, pero escuchame, a vos la gente no te sacó pero porque Tomi tenía heaters, no porque te banquen a vos. ¿Entendés? A vos también te encanta armar embrollo diciendo que las pibas bardeamos a los hombres y te querés matar porque nadie está con vos, vos no sos grupo de nadie. ¡Y te querés morir, pedazo de careta!”.