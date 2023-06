La Tora se cansó de los insultos en las redes y tomó una drástica decisión

Lucila Villar, más conocida como "La Tora", expuso a una persona que la insultó en redes sociales. "Trol...", "Conchud... Mercés morirte, abusada de mier...", fueron dos de los agresivos mensajes que le mandó esta hater.

Cansada y angustiada por esta situación, la exparticipante de Gran Hermano 2022 hizo un firme descargo en Twitter. "No me interesa lo que los demás opinen. Si está bien o mal escrachar, pero yo a este tipo de personas elijo subirlas. Uno no sabe si puedo tener un mal día y sus mensajes me hacen tomar una decisión trágica. De este lado, somos personas", escribió, contundente.

"El hostigamiento no solo era por privado, sino en todas las redes sociales. Cuando le di block se hizo cuentas nuevas. El hater es hater y nunca lo va a entender ni va a empatizar con uno", sumó La Tora, reflexiva.

LA TORA ADVIRTIÓ QUE SEGUIRÁ EXPONIENDO A LAS PERSONAS QUE LA INSULTEN

Antes de cerrar, la exparticipante de GH 2022 hizo una tajante advertencia.

"Y mientras me sigan rompiendo las pelotas, lo voy a seguir haciendo. Traten de que sea mediante un perfil real, así después desaparecen, bloquean y demás, como esta chica... Solo si les da, si no les da me dicen 'Tora no me da'", sentenció, sin dejar lugar a dudas.