Toni Gelabert, íntimo: "Con Santi Talledo tenemos una relación abierta, pero con pautas"

Ciudad le propuso a Toni Gelabert responder tres preguntas de una nueva sección en la que los famosos reaccionan a lo que los usuarios de Google buscan sobre ellos.

El actor español de ATAV 2 reaccionó a las preguntas y contó más de su vida y su relación con Santiago Talledo, su compañero en la ficción de eltrece, que hace de Marcos.

-¿Sos de googlearte? Nosotros encontramos que cuando te buscamos hay otro Gelabert que aparece como sugerencia y se llama Miquel.

-Claro, porque en Manacor, que es el pueblo en el que vivo, hay un hombre muy reconocido que tiene una vinoteca y se llama Miquel Gelabert. No somos parientes. Y tampoco somos parientes con Miquel Gelabert, que es actor mallorquín, como yo, que estuvo protagonizando una serie que se llama Pep.

-Bueno, continuemos. Lo primero que busca la gente sobre vos tiene que ver con "Toni Gelabert y Santiago Talledo". ¿Qué nos podés decir vos sobre eso?

-Sí, lo entiendo. Son dos personas, jovencitas, que viven un romance muy lindo, están muy enamorados y con muchas ganas de vivir juntos muchas cosas lindas, muchas experiencias y ojalá dure. Yo a esa pareja le deseo lo mejor del mundo y los veo hermosos juntos.

-¿Cómo empezó el amor?

-Empezó primero de parte de Santi. Yo estaba en una relación que ya estaba terminando porque no iba de lo mejor. Y antes de que llegue a Argentina a grabar ATAV 2, Santi me escribió un mensaje diciendo "mejor vení soltero acá que vas a disfrutar más" y yo pensaba "qué atrevido, yo estoy acá con mi novio y él dicéndome esto". Y cuando llegué efectivamente vine soltero pero puse un poco de distancia porque no estaba preparado. Pienso que si querés tener algo con alguien tiene que ser de la manera más sana y yo tenía que sanar algunas cosas antes. Pero me enamoré.

-¿Están conviviendo?

-No, yo vivo con Cami Mateos, la actriz que hace de Pilar en ATAV 2. El primer mes que estuve acá conviví con Santi pero me gusta que cada uno tenga su espacio y que siempre que queramos nos veamos. Está bueno que cada uno tenga su casa.

-Lo segundo que busca la gente sobre vos es "pareja", pero ya está respondido. Aprovecho a preguntarte, porque acá en Argentina y seguramente en España también, se habla mucho de parejas "abiertas". ¿Ustedes han hablado de eso con Santi?

-Se habló y por el momento tenemos una relación abierta, sí. De todos modos, pusimos unas pautas. No es "salgo de fiesta y me chapo a todo el mundo sin contar". Cada pareja es un misterio pero pusimos unas pautas. Quizás en un tiempo decidamos que sea algo más cerrado, hay que ver cómo nos sentimos.

-Lo tercero que buscan sobre vos es tu edad.

-Tengo 22 años, nací en el 2000. Hay gente que me ha dicho que parezco de 28, no sé si eso es bueno o malo... Para mí es un "ataque". No me siento de 28, sino que me siento un "pendejito".

-Quizás es por tu madurez, por tu forma de hablar.

-Ja, ja. Bueno gracias.

-Bueno, como bonus track lo siguiente que buscan sobre vos es tu Instagram. ¿Cómo es y qué tipo de contenido compartís?

-Es @tonigelabertt. Me lo tuve que cambiar para que sea más fácil para encontrar porque antes era tgm07, nada que ver. Subo cosas de mi vida personal y profesional así que si quieren ver más, los espero ahí.

Video y edición: Fernando Halperín