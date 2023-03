Tomi Dente regresa a la TV con su magazine de fin de semana: "Quiero hacer un laburo transparente y honesto"

Después de un año de muy buena repercusión con La tarde del 9, Tomi Dente y Pía Slapka retoman la tarea de llevar adelante un magazine que va los sábados y domingos de 14 a 18 horas por esa señal palermitana.

Tomi habló con Ciudad sobre cómo encaró la renovación del ciclo, que este año tendrá la producción exclusivamente del canal, y cómo es su vínculo con su compañera tras varios meses de trabajar juntos.

-¿Qué se podrá ver este 2023 en La tarde del 9?

-Este año, la esencia es muy similar a la anterior: muy divertida, muy familiar, cálido, amigable. Como siempre, habrá entrevistas en vivo a grandes figuras, homenajes y musicales. También habrá juegos, concursos de canto y de talentos, vamos a hacer un resumen de lo más importante en espectáculos.

-¿Cómo te resulta trabajar con Pía después de un año haciendo dupla?

-Trabajar con Pía es espectacular porque después de un año entero de ejercicio televisivo ya nos conocemos un montón y nos llevamos súper bien así que los miedos que existían inicialmente, ya se disiparon. Nos divertimos, nos miramos, tenemos códigos en común y manejamos nuestro propio lenguaje.

-¿Por qué dejaste de forma tan contundente tu rol de periodista de espectáculos con el que tan identificado estabas en la memoria del público?

-Básicamente por una cuestión de salud. Fue saludable para mí dejar el chimento. Me traía dolores de cabeza, me molestaba y no me identificaba. Cuando me veía en los resúmenes de Bendita hablando sobre la vida de los demás, pasando audios (aunque ese personaje resultaba simpático), no me identificaba. Quiero hacer un laburo transparente y honesto.

-¿Cuándo va a volver Vino para vos?

-Vino para vos va a volver. Me gustaría desarrollarme como entrevistador intimista y es un programa que me infunde mucho trabajo y con el que me identifico profundamente, al igual que La tarde del 9. Los dos programas tienen mucho que ver conmigo, pero Vino para vos es como un pequeño hijo. Fue mi primera producción general y periodístico, además de conductor. Me gusta hacer un ciclo de entrevistas, parar un tiempo y volver.