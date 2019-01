A cuatro meses de que Minerva Casero (19) blanqueara en sus redes su noviazgo con Tomás Kirzner (20), los jóvenes actores viven su amor intensamente. Y más enamorado que nunca, el hijo de Araceli González habló de su feliz presente junto a la hija de Alfredo Casero.

"A Minerva la conozco desde los 13 o 14 años. Siempre tuvimos una relación de amistad porque conectamos mucho, pero también había una química más allá que en ese momento no pudimos dimensionar porque éramos muy chicos", comenzó diciendo Toto en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"Después cada uno hizo su vida, nos reencontramos y ahora estamos acá perdidamente enamorados. Tenemos una relación que se va incrementando a medida que pasan los días, nos vamos sorprendiendo los dos día a día", agregó.

Por otro lado, no escatimó en halagos para su suegro: "Con Alfredo nos amamos. Es una persona increíble que me tomó cariño sin conocerme tanto, entonces cuando lo conocí por completo fue aún mejor. Me encanta él".

Por otro parte, el hijo de Adrián Suar reveló que su madre ya había imaginado este romance: "En 2015 cuando mi mamá estaba haciendo Guapas, si no me equivoco, Minerva había ido al estudio a visitar al papá que estaba haciendo Farsantes y la conoció ahí. Le dijo 'vos sos amiga de mi hijo' y estuvieron pegadas todo el día. Cuando Araceli llegó a casa me dijo 'vos te vas a poner de novio con esa chica'. Las madres son brujas".

"¿Si vivo solo? No. Tengo 20 años y estoy muy tranquilo, muy relajado viviendo con mi madre. Así que ella suspira de alivio, me dijo que el día que me quiera ir se lo tengo que decir con un año de anticipación", cerró, sincero.

¡Tomás Kirzner, hombre enamorado a la vista!