Tomás Holder habló tras su video íntimo viral: "Perdón si tuvieron que ver eso"

El video de Tomás Holder teniendo sexo con una influencer erótica se viralizó en las redes sociales, y el primer eliminado de Gran Hermano 2022 salió a disculparse con quienes vieron el material sin buscarlo de forma consciente.

"Por ahí me molesta que, al tener seguidores chicos, menores, y que vea eso de mi parte quizá no me haga sentir del todo cómodo. Les pido perdón si tuvieron que ver eso. O si se ofendieron", enfatizó.

Entonces, el confirmado para el Bailando 2023 se excusó por el escándalo: "Se fue del alcance de mis manos".

"La gente me pregunta si lo subí yo, no no. Gente, yo no lo subí. No subiría algo así. No me molesta. A mí no me molesta porque soy muy partidario de que mi cuerpo es arte, es humano. No hay nada raro. Es sexo, algo normal", minimizó.

"Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede", cerró Tomás Holder sin jamás mencionar a Aguz La Tana, la mujer que desde sus propias redes promocionaba el material completo por 2.750 pesos.

LA MUJER DEL VIDEO ÍNTIMO DE TOMÁS HOLDER EXPLICÓ CÓMO SE FILTRÓ Y CUÁNDO SE HIZO

Con pocos minutos de diferencia con Tomás Holder, también Aguz La Tana negó haber sido la responsable de filtrar el video pornográfico en el que participa con el ex Gran Hermano 2022: "El video que vendo tiene marca de agua, y están cortadas las partes donde está la carita".

Lo cierto es que a pesar de que las imágenes hot que se viralizaron en Twitter estaban grabadas de la reproducción de un celular que tenía una mujer en sus manos, con uñas pintadas de blanco como las suyas, Aguz también se desligó: "Lo mandaron por WhatsApp modo bombita y alguien. Y juro que yo no fui".

Además, comentó detalles: "El video es algo que pasó hace ya dos meses y pico, por ahí".

Y si bien destacó que "es un divino", precisó que no se puso de novia porque estaban "para diferentes cosas".

Al final, Aguz descartó que Tomás Holder le haya pagado para tener sexo: "Nosotros nos vimos, la pasamos bomba y pintó. Yo no hago encuentros por guita. Que eso quede claro. Siempre que estuve con alguien fue porque me cabió. Y me cabió bien cabido".