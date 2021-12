Tomás Fonzi sorprendió a Santiago del Moro al contar una desopilante anécdota con una rata: "Me mordió la mano y terminé en el hospital"

Además de deleitar el paladar de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, los participantes comparten desopilantes anécdotas de su vida personal en MasterChef Celebrity 3. Y en esta oportunidad, Tomás Fonzi sorprendió a Santiago del Moro con su relato.

“Yo estaba grabando un proyecto con Damián De Santo y un día llegué tarde a grabar porque había tenido un problema con una rata que trajo mi gato”, comenzó diciendo el participante en el programa que se transmite por Telefe.

“Mi gato no sólo que no mata a las ratas sino que las trae. Era un ratoncito y a mí me dio pena, entonces pensé que soltarlo y liberarlo en el patio del vecino. Entonces, agarré una bolsa y lo agarré con la mano y me mordió”, agregó.

“Tenía en la mano sangre y dije ‘ahora me voy a tener que poner la antitetánica, algo para la rabia’ y me fui para el hospital. 'Rata-friendly' a full”, cerró el actor, entre risas, imprimiéndole humor a su vivencia.