Tomás Dente, fuerte contra Yanina Latorre por su versión de la presencia de Lola en la fiesta: "Defiende lo indefendible"

La polémica sobre la fiesta clandestina a la que se discute si Lola Latorre habría asistido está dando que hablar. Tanto Yanina Latorre como Fernando Burlando, el abogado de la familia, aseveran que la joven solo estuvo en la quinta de Mercedes para buscar a una amiga, sin embargo esa justificación fue cuestionada con dureza por Tomás Dente.

“Burlando y Yanina para mí defienden lo indefendible. Ningún tipo de defensa, argumento o coartada que pueda presentar la familia es válida. Hay una imputación y punto. Después si ella fue a buscar a la amiga, si estuvo un ratito, diez minutos o las cuatro horas es una circunstancia”, señaló, implacable en Nosotros a la mañana.

“Lo que dijeron los familiares es que Lola no asistió y que se trasladó a Mercedes a buscar a una amiga y después volvió y la trajo otra vez a Capital, cosa que te diría es hasta técnicamente inverosímil”, siguió. “Es una irresponsabilidad ir a buscar a una amiga sabiendo que un familiar directo estuvo internado y que ella tuvo el virus. Un solo asintomático en esa fiesta de cuatrocientos tipos puede generar una propagación absoluta. Es una inconsciencia y no hay defensa alguna”, lanzó vehemente.

"Lo raro es que siendo una persona famosa cómo no se da cuenta que metiéndote en una fiesta clandestina, aunque sea para buscar a una amiga, no va a haber una persona que te va a grabar y te va a viralizar". G-plus

“A mí Lola me cae veinte puntos, es un amor. Lo raro es que siendo una persona famosa cómo no se da cuenta que metiéndote en una fiesta clandestina, aunque sea para buscar a una amiga, no va a haber una persona que te va a grabar y te va a viralizar”, finalizó Tomás Dente, al hueso contra Yanina Latorre y Lola Latorre.