Todo sobre la nueva novia de Martín Baclini: "Se llama Inés y tiene 35 años"

Luego de que Cinthia Fernández contara re picante que su ex, Martín Baclini, está de novio "con la chica que le pone botox", el empresario charló con Ciudad sobre su romance y reveló que está de novio hace tres meses.

En este contexto, Juan Etchegoyen contó en Mitre Live todo sobre la nueva novia del actor; desde cómo se llama hasta cuántos años tiene.

"La novia de Baclini se llama Ines Añó. Es odontóloga, especialista en armonización facial y da cursos en Latinoamérica" G-plus

"Hablé con una persona que me contó sobre el nuevo romance de Martín Baclini, ex pareja de Cinthia Fernández. La novia de Baclini se llama Ines Añó. Es odontóloga, especialista en armonización facial y da cursos en Latinoamérica", reveló el periodista.

Cinthia y Baclini, en julio de 2018.

Además, contó cómo habría comenzado el romance de Martín con Inés. "Me cuentan que Baclini e Inés coincidieron en un restaurante. Ella se sentó en la mesa de al lado junto a una amiga", indicó, preciso.

Antes de cerrar, contó el motivo por el cual aún no se filtró una foto juntos. "No salieron fotos hasta ahora porque me dicen que los dos son medios fóbicos de las imágenes. No quieren sacarse fotos juntos y que se filtre, por ahora", sentenció.

¿Habrá presentación oficial?