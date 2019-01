Desde hace varios días suena con fuerza los rumores de que la relación entre Diego Maradona y Rocío Oliva habría terminado... y en malos términos. En medio de las especulaciones, la futbolista -que acaba de volver a River- dio que hablar por sus movimientos en las redes... ¿y terminó por confirmar su separación?

Entre los cientos de comentarios que reciben sus fotos en Instagram, una seguidora se mostró muy crítica con su vida amorosa: "Sos hermosa, inteligente. ¿Qué hacías junto a Diego? Viejo, feo, con malas costumbres y ordinario", decía al comienzo de su posteo.

Además, la usuaria hizo referencia a la noticia que salió en algunos medios sobre un supuesto affaire de Rocío con el famoso cantante El Pepo: "¡Espero que el comentario que estas con El Pepo no sea real! Te merecés algo como la gente. Beso".

A todo ese mensaje sobre Maradona y El Pepo, Oliva le dio un "me gusta" que no pasó desapercibido (varias horas después de publicado, el "me gusta" seguía ahí), y cuyo gesto vuelve a abrir el debate sobre qué pasa entre Diego y ella: ¿es una forma de blanquear la ruptura?

Días atrás, Lío Pecoraro había contado en Todas las tardes que la pareja estaría separada y con una pelea por la casa de Bella Vista que el Diez le regaló a Oliva. "El exfutbolista fue echado de la casa que le regaló a Rocío en Bella Vista. El Diez no se quiere ir. La relación de ellos está terminada. Rompieron el compromiso. ¡No va más!", aseguraba, tajante.

Un capítulo más a esta historia...

Foto: Captura de Instagram.