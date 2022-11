El titular de encargados apuntó contra Guillermo Francella por su serie: "Nos está cargando"

El Encargado, la nueva serie de Guillermo Francella, indignó a los trabajadores de este rubro.

Tanto que el titular de la agrupación de encargados, Diego Trejo, hizo un fuerte descargo.

Muy enojado, esta persona acusó a Guillermo de estar tildando a los encargados de "ladrones y corruptos".

FUERTE DESCARGO DEL TITULAR DE LA AGRUPACIÓN DE ENCARGADOS CONTRA GUILLERMO FRANCELLA

Diego contó que tanto él como sus compañeros están enojados por cómo describen a los encargados en la serie del actor.

"Estoy enfadado con este tema porque nos está tratando de corruptos y ladrones, es algo que no me entra en la cabeza por qué hace estas cosas, me tiene sin cuidado lo que haga, a mí lo que me importan son mis colegas".

"Lo que más me dolió es cómo nos trata y en que posición nos pone la serie, que chantajeamos a los propietarios, eso fue lo que más me impactó. En mi edificio me miran raro y es como que te da una mirada distinta la serie, no solo me afectó a mí sino a muchos compañeros, compañeros que me han llamado para decirme que nos ensucia", expresó Diego en diálogo con Juan.

Acto seguido, además de aclarar que la serie no los representa, se mostró ofendido por el descargo de Francella, que defendió la historia a pesar del malestar del gremio.

"Francella nos está cargando, lo escuché, me dio más bronca escucharlo, habló para meter más leña al fuego, no sé qué le puedo decir, él lo ve de otra forma, debería haberse solidarizado y pedir disculpas. Se tiene que dar cuenta de que esto es nuestro trabajo, qué pasaría si nosotros haríamos una serie contando un lado oscuro de él, no creo que le guste eso y esto es parecido”.

"No sé cómo puede prestarse Francella a hacer esto sabiendo que puede venirle un ataque del sindicato o de nuestro grupo, se equivocó, estoy re caliente, enojado, perdón”, cerró el titular, remarcando que quieren que Guillermo salga a pedirles disculpas.

¿Recibirá respuesta?