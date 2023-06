El Tirri mandó al frente a Tinelli al referirse a su soltería: "Marcelo, separado, es libre como el viento; no tiene que consultar nada"

En medio de la cuenta regresiva para que Marcelo Tinelli regrese con Bailando 2023 por América, Luciano “El Tirri” mandó al frente a su primo al hablar de esta nueva etapa en la vida del conductor tras separarse de Guillermina Valdés.

“Marcelo, separado, es libre como el viento; no tiene que consultar nada”, lanzó El Tirri, contundente, en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Por otro lado, el entrevistado también se mostró muy feliz por la convivencia con el presentador: “Volvimos a sentirnos más chicos y jóvenes. Ahora que es CEO me manda mensajes diciendo ‘te extraño’”, confesó.

"A mí, Marcelo en pareja también me gusta, pero hoy Marcelo es libre como el viento, y me manda mensajes de la nada para ir a comer a un lugar, para viajar, para todo. No tiene que consultar nada, es espontáneo". G-plus

"A mí me encanta el programa (por Bailando 2023). Todavía no me designaron bailarina, pero creo que esta vez buscan a alguien que se baile todo, que la tenga muy clara". G-plus

MARIXA BALLI LE PUSO PUNTO FINAL A LAS ESPECULACIONES Y REVELÓ SI ESTARÁ EN BAILANDO 2023 TRAS LA INVITACIÓN DE MARCELO TINELLI

Luego de que se especulara con la presencia de Marixa Balli en Bailando 2023 después de que Marcelo Tinelli revelara que la quiere como una de las figuras del certamen, la panelista de LAM le puso punto final al misterio y dio a conocer su decisión en vivo.

"Llegó el momento finalmente. ¿Marixa Balli va al Bailando o no va al Bailando? Marcelo Tinelli está mirando del otro lado del televisor. ¿Cuál es la decisión de la señora y por qué?", dio el pie Ángel de Brito.

Fue entonces que la angelita tomó la palabra: "Lo pensé mucho porque la verdad es que me encanta el programa. Hay un antes y un después en mi vida, después de Ritmo de la noche y Videomatch, así que imaginate que para mí es importante", comenzó diciendo.

“Pero la verdad es que a mí los tiempos no me dan. Yo desde las 5.30 a las 17 estoy sin parar. Pensé 'bueno, corto a las 12, dos horas de ensayo'. Pero sé cómo soy de obsesiva con todo, me gusta estar todo el tiempo, si estoy haciendo algo es poniéndolo todo. Entonces, la verdad es que no me gustaría no dar o no rendir como a mí me gusta", agregó, decidida.

Y continuó: “Soy muy exigente en lo profesional, y lamentablemente, tengo que decir que no. Me hubiese encantado. Marcelo sabe que lo adoro, pero no me dan los tiempos. Puedo estar en un programa en vivo, pero no en algo que tengo que dedicarle mucho tiempo, mucho ensayo, son muchas horas".

Por último, consultada sobre la posibilidad de participar como invitada en una salsa de tres, Marixa cerró: "No sé, a lo mejor, pero el hecho de firmar un contrato , la responsabilidad... Yo soy responsable, soy profesional. Tengo mucha gente a mi cargo, soy responsable, soy la mamá pollito y no. El Bailando es un programa que me encanta, la producción y todo es maravilloso.".