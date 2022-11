Tini Stoessel sorprendió al público de Coldplay en su presentación en el Monumental: "Gracias por tanto amor"

Todas las noches, durante los diez shows que está brindando la banda en el estadio Monumental, Coldplay presenta a un invitado sorpresa que este martes resultó ser la mismísima Tini Stoessel, que interpretó con Chris Martin dos temas.

“Todos los días hay una sorpresa. Todos los días hay una gragea que va sumando la magnitud de lo que significan estos recitales en la Argentina”, señaló Mario Massacchesi en En Síntesis, al mostrar las imágenes del quinto recital de Coldplay en el país.

En las imágenes se puede ver a Chris Martin sin sus compañeros en el escenario, tocando el piano y cantando el clásico Let somebody go junto a la novia de Rodrigo de Paul en un momento intimista que el artista británico consideró “Perfecto, increíble”.

TINI STOESSEL COMPARTIÓ UNA NOCHE PERFECTA CON COLDPLAY EN EL MONUMENTAL

“Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz”, le dijo Tini a Chris Martin mientras sus fans comenzaban a llenar las redes sociales de comentarios sobre su ídola, que completó su actuación con su hit Carne y hueso.

Para sus diez actuaciones, que se convirtieron en un verdadero récord en Argentina en medio de una crisis económica y escasez de dólares, que generó incluso la aparición del “dólar Coldplay”, la band se reservó una serie de sorpresas como el hecho de tocar el tema De música ligera de Soda Stéreo.

Además, Coldplay cuenta en todas sus actuaciones con artistas teloneras como la cantante argentina Zoe Gotusso y a H.E.R., e incluso presentaron en su recital del 28 de octubre al surcoreano Jin de BTS con quien tocaron The astronaut, la canción que compusieron juntos.