Tini Stoessel y Sebastián Yatra se reencontrarán en la boda de Stefi Roitiman y Ricky Montaner

Súper feliz e ilusionada por casarse con Ricky Montaner, Stefi Roitman dio en PH Podemos Hablar (Telefe) detalles sobre su boda soñada. Y al referirse a su lista de invitados, confirmó que ya agregó a una expareja que volverá a cruzarse por primera vez desde la separación en la celebración.

Sí, Stefi y Ricky invitaron a Tini Stoessel y Sebastián Yatra, con quienes ambos tienen una excelente relación. “Te casás con Ricky Montaner, ya con Ricardo y Camilo hay un montón de famosos, pero además están los amigos de la música. ¿Cuál es el invitado más famoso que va a haber?”, quiso saber Andy Kusnetzoff.

Entonces, Stefi confirmó que Tini y Sebastián se reencontrarán en su fiesta. Y además, contó que otros famosísimos artistas también formarán parte de su festejo.

"Puede ser un Marc Anthony. Pero no sé, los amigos son Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Lali (Espósito), Tini (Stoessel)... Estoy tirando un montón de nombres, pero no me crean tanto. Es que esos son los amigos”, cerró, contenta.

¿Se saludarán?