Tini Stoessel lució un top con cadenas y bikini cavada en Misiones: "Tú eres mi fantasía"

Lejos de la imagen con la que se hizo famosa en el mundo gracias a Violetta, Tini Stoessel hoy a los 24 años luce su lado más sexy, sea en sus videoclips como en sus redes sociales. Esta vez llamó la atención con una foto playera y la particular bikini que llevó.

“Tú eres mi fantasía”, escribió en un posteo reciente, que se llevó miles de corazones en donde aparece luciendo un top metálico, de cadenas doradas, que lleva con una tanga súper cavada, sentada sobre un toallón arriba de una piedra. Pero no es todo.

Además del original (¡y sensual!) look que llevó la ex de Sebastián Yatra, se hizo un llamativo peinado de trenzas no largas, sino larguísimas que causó sensación entre sus seguidores.

Tini lució su original look en Puerto Iguazú, Misiones, adonde viajó para realizar el videoclip de un nuevo tema que realizará en colaboración con el colombiano Beèle.

Más sobre este tema En la cara de Sebastián Yatra: Tini estuvo de la mano de otro chico en la boda de Stefi y Ricky Montaner

Tini Stoessel brilló con su look de playa y los famosos la súper elogiaron

Una de las que quedó encantada con el posteo de Tini fue María Becerra. “Dios, que preciosa la put… madre”, lanzó, sin vueltas.

Más sobre este tema Vero Lozano criticó el look de Tini Stoessel en la boda de Stefi y Ricky Montaner: "Se ponen dos telitas"

Mientras que Cande Tinelli la piropeó poniéndole un “sirena” y el diseñador Santiago Artemis enloqueció con la imagen de la cantante. “Mother Earth Queen”, escribió, o “Reina de la Madre Tierra”. ¡Guau!

Más sobre este tema La intimidad de Tini Stoessel y Sebastián Yatra en la boda de Stefi Roitman con Ricky: "Estuvieron juntos toda la noche pero no hubo beso"

Fotos: Instagram